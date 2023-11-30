Чому можуть зрости тарифи

Уряд повідомив про "заморозку" деяких тарифів. До кінця опалювального сезону вартість електроенергії залишатиметься стабільною, попри стан енергосистеми.

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Аби зменшити комуналку, українці можуть оформити субсидіюю. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нею будуть забезпечені усі потребуючі.

Потрібно розуміти, що комуналка взимку зростає, через опалення. Тариф на газ має залишатися на рівні 7,96 гривні за кубометр у регулятора "Нафтогаз". Інші компанії мають таку ціну:

Також незмінними мають залишатися тарифи на воду. Зауважимо, що вартість цієї комунальної послуги поділяється на ціну водопостачання та водовідведення. Сам тариф призначається рішенням місцевої влади. Зараз найвищу ціну за цю послугу платять жителі Запоріжжя. Для них водовідведення коштує 25 гривень за кубометр, водопостачання – 40,51 гривні за кубометр.

Хвиля занепокоєння через зростання тарифів небезпідставна. Зокрема, імовірне збільшення ціни на електроенергію може виникнути, якщо енергосистема буде значно пошкоджена. Однак, зростання цього тарифу унеможливили попередні дії регулятора. Під час неопалювального сезону критичні підприємства обладнали спеціальними системами захисту. У сховищах накопичено значну кількість електроенергії. Варто зазначити, що зараз Україна навіть продає цю сировину за кордон.