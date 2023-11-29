Видання Politico у своєму рейтингу найвпливовіших людей назвало Ельвіру Набіулліну "руйнівником" року. Як пише видання, вона є найкращим технократом, який підтримує бойову машину російського президента Володимира Путіна.

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Критики порівнюють Набіулліну з Альбертом Шпеєром, міністром озброєнь і військового виробництва часів Адольфа Гітлера, і Адольфом Ейхманом, який вдосконалив транспортну систему для масового перевезення євреїв на смерть.

Що відомо про її керування Центральним банком

У 2014 році, коли Володимир Путін анексував Крим, Ельвіра Набіулліна втрутилася, піднявши ключову ставку і впровадивши реформу в банківському секторі, закривши сотні ненадійних банків.

Росія змогла зібрати значні золото-валютні резерви та створила власну платіжну систему завдяки Набіулліній.

На фоні її досягнень, журнали Euromoney у 2015 році і The Banker у 2017 році визнавали її найкращою головою центрального банку.

За десятиліття, яке вона провела біля керма центрального банку Росії, яструбина грошово-кредитна політика Набіулліної неодноразово рятувала рубль і підтримувала економіку країни на плаву. При цьому банкірша, яку колись вважали поміркованим впливом, а тепер його мовчазним поплічником, зуміла запобігти наслідкам безпрецедентних західних санкцій, спрямованих на спустошення скарбниці Кремля, затягуючи війну проти України,

– пише Politico.

Критика Набіулліної

Але, як відзначає Politico, наступний рік стане для Набіулліній випробуванням. Адже Росія продовжує зіштовхуватися із висхідною вартістю своєї тривалої війни. Це охоплює посилення санкцій, відтік мізків, нестабільність на ринках сировини, крихкий стан рубля та стрімке зростання рівня інфляції.

Вона викликає дедалі більшу критику з боку деяких представників найближчого оточення Путіна і російських коментаторів через її передбачувану нездатність стримати інфляцію і зростання рубля. Питання в тому, чи є це кроком, спрямованим на те, щоб перекласти провину за проблеми Росії на когось іншого, окрім Путіна, чи є ознакою того, що дні Набіулліної насправді добігають кінця,

– пише видання.

Цікаво! Нещодавно МВФ спрогнозував, що економіка Росії зросте на 2,2% цього року; у лютому прогноз був набагато скромнішим - 0,7%.