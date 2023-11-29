Издание Politico в своем рейтинге самых влиятельных людей назвало Эльвиру Набиуллину "разрушителем" года. Как пишет издание, она является лучшим технократом, поддерживающим боевую машину российского президента Владимира Путина.

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Критики сравнивают Набиуллину с Альбертом Шпеером, министром вооружений и военного производства времен Адольфа Гитлера, и Адольфом Эйхманом, усовершенствовавшим транспортную систему для массовой перевозки евреев до смерти.

Что известно о ее управлении Центральным банком

В 2014 году, когда Владимир Путин аннексировал Крым, Эльвира Набиуллина вмешалась, подняв ключевую ставку и внедрив реформу в банковском секторе, закрыв сотни ненадежных банков.

Россия смогла собрать значительные золото-валютные резервы и создала собственную платежную систему благодаря Набиуллиной.

На фоне ее достижений журналы Euromoney в 2015 году и The Banker в 2017 году признавали ее лучшим главой центрального банка.

За десятилетие, которое она провела у руля центрального банка России, ястребиная денежно-кредитная политика Набиуллиной неоднократно спасала рубль и поддерживала экономику страны на плаву. При этом банкирша, считавшаяся умеренным влиянием, а теперь его молчаливым приспешником, сумела предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на опустошение казны Кремля, затягивая войну против Украины,

– пишет Politico.

Критика Набиуллиной

Но, как отмечает Politico, следующий год станет для Набиуллини испытанием. Ведь Россия продолжает сталкиваться с восходящей стоимостью своей продолжительной войны. Это включает усиление санкций, отток мозгов, нестабильность на рынках сырья, хрупкое состояние рубля и стремительный рост уровня инфляции.

Она вызывает растущую критику некоторых представителей ближайшего окружения Путина и российских комментаторов из-за ее предполагаемой неспособности сдержать инфляцию и рост рубля. Вопрос в том, является ли это шагом, направленным на то, чтобы переложить вину за проблемы России на кого-то другого, кроме Путина, является ли признаком того, что дни Набиуллиной на самом деле заканчиваются.

– пишет издание.

Любопытно! Недавно МВФ спрогнозировал, что экономика России вырастет на 2,2% в текущем году; в феврале прогноз был гораздо скромнее – 0,7%.