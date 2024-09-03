Передача показників за електрику: як уникнути переплат

Подання показників лічильника електроенергії є найважливішим моментом для отримання точних сум у платіжках. Це гарантує правильність розрахунків, а отже запобігає переплатам.

Передання показів лічильника за світло

Як відомо, при невчасній подачі показників лічильника – їх не зараховують. А, отже, суму до оплати за спожиту електроенергію за місяць розрахують із середнього значення за останній час. Відповідно, у такому випадку часто трапляються переплати.

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Тому для того, аби сплачувати лише за фактично спожиту електроенергію потрібно передавати показники лічильника за два дні до закінчення поточного календарного місяця, а також протягом 1 – 3 числа наступного місяця. Це єдиний спосіб отримання переплат.

Здійснити цю процедуру можна кількома зручними способами: