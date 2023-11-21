Лишилося 10 днів: українці мають передати показники лічильників світла

Щомісяця українці повинні надсилати дані з лічильників комунальних послуг до своїх постачальників. Скоро підійде кінцевий термін для подачі показників електроенергії.

Як подати показники світла

Нині існує безліч способів передати показники лічильника електроенергії не виходячи з дому. Зазвичай ця процедура займає не більше 5 хвилин на місяць й не потребує особливих зусиль.

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Щоб зафіксувати показники лічильника потрібно передати їх регулятору до 1 числа наступного місяця. Тобто показники за листопад потрібно встигнути подати за 10 наступних днів.

Якщо ви не знаєте, яка компанія вас обслуговує, ви можете пошукати інформацію про це в інтернеті або глянути назву на старих платіжках.

До слова, показники лічильнику світла це число, без урахування нулів на початку та цифр після коми.

Способи передачі показників

Для передачі показників лічильника потрібно обов'язково знати свій індивідуальний номер рахунку. Зафіксувати дані можна у наступні способи:

подзвонити на номер компанії, яка вас обслуговує;

внести показники на сайті постачальника;

через боти у Viber та Telegram;

надіслати SMS за коротким номером указаним на сайті компанії.

Якщо особа не встигне вчасно подати показники лічильника, їй нарахують середній платіж, що може бути значно більшим за справжню кількість спожитої електроенергії. У разі несплати тарифу, клієнта відключать від мережі.

Нині тариф на світло в Україні складає