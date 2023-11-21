Как подать показатели света
В настоящее время существует множество способов передать показатели счетчика электроэнергии, не выходя из дома. Обычно эта процедура занимает не более 5 минут в месяц и не требует особого труда.
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Чтобы зафиксировать показатели счетчика, нужно передать их регулятору до 1 числа в следующем месяце. То есть показатели за ноябрь нужно успеть подать за 10 следующих дней.
К слову, показатели счетчика света – это число, без учета нулей в начале и цифр после запятой.
Способы передачи показателей
Для передачи показателей счетчика нужно знать свой индивидуальный номер счета. Зафиксировать данные можно следующими способами:
- позвонить на номер обслуживающей вас компании;
- внести показатели на сайте поставщика;
- через боты в Viber и Telegram;
- отправить SMS по короткому номеру, указанному на сайте компании.
Если лицо не успеет вовремя подать показатели счетчика, ему начислят средний платеж, что может быть значительно больше действительного количества потребленной электроэнергии. В случае неуплаты тарифа клиента отключат от сети.