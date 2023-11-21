Как подать показатели света

В настоящее время существует множество способов передать показатели счетчика электроэнергии, не выходя из дома. Обычно эта процедура занимает не более 5 минут в месяц и не требует особого труда.

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Чтобы зафиксировать показатели счетчика, нужно передать их регулятору до 1 числа в следующем месяце. То есть показатели за ноябрь нужно успеть подать за 10 следующих дней.

Заметьте! Если вы не знаете, какая компания вас обслуживает, вы можете поискать информацию об этом в интернете или посмотреть название на старых платежках.

К слову, показатели счетчика света – это число, без учета нулей в начале и цифр после запятой.

Способы передачи показателей

Для передачи показателей счетчика нужно знать свой индивидуальный номер счета. Зафиксировать данные можно следующими способами:

позвонить на номер обслуживающей вас компании;

внести показатели на сайте поставщика;

через боты в Viber и Telegram;

отправить SMS по короткому номеру, указанному на сайте компании.

Если лицо не успеет вовремя подать показатели счетчика, ему начислят средний платеж, что может быть значительно больше действительного количества потребленной электроэнергии. В случае неуплаты тарифа клиента отключат от сети.

Напомним! В настоящее время тариф на свет в Украине составляет 2,64 гривны за киловатт-час.