Вырастет ли цена на электроэнергию

В эфире телемарафона глава НКРЭКУ Константин Ущаповский заявил, что цена на электроэнергию для бизнеса не будет расти, сообщает 24 Канал. Волна обеспокоенности относительно вероятного повышения этого тарифа возникла после принятия новых ценовых ограничений, реализуемых на краткосрочных рынках.

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Константин Ущаповский Председатель НКРЭКУ Мы не прогнозируем рост тарифов для юридических лиц после поднятия прайс-кепов. Это рынок. Цена будет сформирована рыночная; в случае неурядиц мы будем реагировать.

Ущаповский объяснил причину внедрения ценовых ограничений. Первоочередным он назвал введение пошаговой либерализации украинской энергетики для приближения ее к стандартам ЕС. Также, Ущаповский подчеркнул, что НКРЭКУ понемногу создает условия, которые позволят привлечь высокоманевренные мощности. Благодаря внедрению этих нововведений украинская энергосистема будет стабилизироваться.

По словам Ущаповского, тарифы, которые платит население, останутся без изменений. НКРЭКУ сообщила о новых прайс-кепах, которые будут действовать с 1 декабря. Какие предельные значения установлены на ВДР и РДН: