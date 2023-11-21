Чи зросте ціна на електроенергію

У ефірі телемарафону голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський заявив, що ціна на електроенергію для бізнесу не буде зростати, повідомляє 24 Канал. Хвиля занепокоєння відносно ймовірного підвищення цього тарифу виникла після прийняття нових цінових обмежень, які реалізуються на короткострокових ринках.

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Костянтин Ущаповський Голова НКРЕКП Ми не прогнозуємо зростання тарифів для юридичних осіб після підняття прайс-кепів. Це ринок. Ціна буде сформована ринкова; у разі негараздів ми будемо реагувати.

Ущаповський пояснив причину введення цінових обмежень. Першочерговим він назвав введення покрокової лібералізації української енергетики для наближення її до стандартів ЄС. Також, Ущаповський наголосив, на тому, що НКРЕКП потроху створює умови, які дозволять залучити високоменеврені потужності. Завдяки запровадженню цих нововведень, українська енергосистема буде стабілізуватися.

За словами Ущаповського, тарифи, які сплачує населення залишаться без змін. НКРЕКП повідомила про нові прайс-кепи, які діятимуть з 1 грудня. Які граничні значення встановлені на ВДР та РДН: