Офіційний курс 20 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 20 листопада становив 36,13 гривні за долар. За вихідні курс впав на 11 копійок.

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Щодо євро, то курс європейської валюти теж опустився – до 39,25 гривні. Ціна впала на 5 копійок.

Яким буде офіційний курс долара та євро 21 листопада:

Долар – 36,04 гривні,

Євро – 39,39 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 20 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,35 гривні , а продаж – 37,88 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,45 гривні , а продаж – 37,9 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,7 гривні, а продаж – 37,78 гривні.

Чи буде курс гривні дешевшати

У коментарі 24 Каналу експерт Данило Монін каже, що наприкінці 2023 року курс гривні може послабнути, тобто долар в ціні може зрости.

Данило Монін Економічний експерт Можна припустити, що гривню може чекати невелика девальвація.

Втім девальвація буде несуттєвою – курс навряд опуститься нижче 37,5 гривні.

Крім того, перед святами продаж валюти може трохи зрости. Все через те, що населення витрачатиме заощадження на підготовку до них. Однак цей вплив буде не суттєвим.

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