Офіційний курс 17 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 17 листопада становив 36,24 гривні за долар. Порівняно з іншими днями, коли курс дорожчав, сьогодні спостерігається знову несуттєве здешевлення – -2 копійки.

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Щодо євро, то курс європейської валюти теж опустився – до 39,3 гривні. Ціна впала на 9 копійок, якщо порівнювати з попереднім днем.

Яким буде офіційний курс долара та євро 20 листопада:

Долар – 36,13 гривні,

Євро – 39,25 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 17 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,4 гривні , а продаж – 37,89 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,41 гривні , а продаж – 37,87 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,7 гривні, а продаж – 37,78 гривні.

Де тримають гривні та долари українці

За інформацією від НБУ, українці зберігають 1 трильйон 4 мільярди коштів в 63 банках України. Ці дані за 1 жовтня 2023 року.

Топ-5 банків за сумою вкладень:

ПриватБанк – 362,5 мільярда гривень.

– 362,5 мільярда гривень. Ощадбанк – 179,5 мільярда гривень.

– 179,5 мільярда гривень. Універсал Банк – 56,1 мільярда гривень.

– 56,1 мільярда гривень. Райффайзен Банк – 55,6 мільярда гривень.

– 55,6 мільярда гривень. ПУМБ – 44,4 мільярда гривень.

До речі, за прогнозами на наступний тиждень, гривневі депозити з розміщенням на 3 до 6 місяців.

Наразі частка таких вкладів перевищує 50% від усіх нових депозитів за останні 2 місяці.

А чистий прибуток становить 6 – 7%. І це у 2 – 2,5 раза більше ніж у валютних збережень.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.