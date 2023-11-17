Официальный курс 17 ноября

За данным Нацбанка, официальный курс 17 ноября составил 36,24 гривны за доллар. По сравнению с другими днями Когда курс дорожал, сегодня наблюдается снова несущественное удешевление - -2 копейки.

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Что касается евро, то курс европейской валюты тоже опустился – к 39,3 гривны. Цена упала на 9 копеек, если сравнивать с предыдущим днем.

Каким будет официальный курс доллара и евро 20 ноября:

Доллар – 36,13 гривны,

Евро – 39,25 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 17 ноября доллар продолжал дешеветь в банках и обменниках.

в банках покупка составляет 37,4 гривны , а продажа – 37,89 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,41 гривны , а продажа – 37,87 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,7 гривны, а продажа – 37,78 гривны.

Где держат гривны и доллары украинцы

По информации от НБУ, украинцы хранят 1 триллион 4 миллиарда средств в 63 банках Украины. Эти данные за 1 октября 2023г.

Топ-5 банков по сумме вложений

ПриватБанк – 362,5 миллиарда гривен.

– 362,5 миллиарда гривен. Ощадбанк – 179,5 миллиарда гривен.

– 179,5 миллиарда гривен. Универсал Банк – 56,1 миллиарда гривен.

– 56,1 миллиарда гривен. Райффайзен Банк – 55,6 миллиарда гривен.

– 55,6 миллиарда гривен. ПУМБ – 44,4 миллиарда гривен.

Кстати, по прогнозам на следующую неделю гривневые депозиты с размещением на 3 до 6 месяцев.

В настоящее время доля таких вкладов превышает 50% всех новых депозитов за последние 2 месяца.

А чистая прибыль составляет 6 – 7%. А это в 2 – 2,5 раза больше чем в валютных сбережениях.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.