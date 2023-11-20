НБУ продав більше валюти

Минулого тижня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 720,65 мільйона доларів, що у 1,9 раза більше ніж тижнем раніше – 387,84 мільйона доларів.

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Також цей обсяг є значно вищим ніж середні інтервенції НБУ з початку 2023 року, які становлять 523 мільйони доларів.

Нагадаємо! З 3 жовтня НБУ ввів режим "керованої гнучкості" курсу, який дозволяє установі контролювати вартість валюти й не давати їй значно коливатися завдяки операціям на міжбанку.

З початку року НБУ сумарно збув на міжбанку 24,075 мільярда доларів.

Яким буде курс долара на зимові свята

Данило Монін розповів для 24 Каналу, що в кінці 2023 року гривня може девальвувати, тобто впасти у ціні. Причиною можуть стати підвищені витрати з держбюджету та купівля валюти, яка здійснюється за гривні.

Данило Монін Економічний експерт Можна припустити, що гривню може чекати невелика девальвація.

Попри такий прогноз, девальвація буде несуттєвою, адже НБУ витрачатиме національну валюту лише під фінансову допомогу. Тож курс не має опуститися нижче 37,5 гривні.

Також він додав, що до новорічних свят продаж валюти може трохи зрости, бо частину заощаджень населення буде витрачено на підготовку, але це не сильно вплине на курс.