Лишилося 4 дні: як правильно передати показники лічильника води

Щоб отримувати правильні суми у своїх платіжках, необхідно вчасно подавати показники лічильників. Скоро потрібно буде передати дані за воду.

Як подати показники лічильників води

Щомісяця до 28 числа українці мають подавати показники лічильників води. Нині не існує єдиного постачальника цієї послуги, тому орієнтуватися треба на власний випадок.

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Подати показники можна у наступні способи:

В особистому кабінеті.

На веб-сайті.

Використовуючи Viber-бот.

За номером контакт-центру (044) 202-0202.

За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.

В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).

Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо! Тарифи на воду встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).