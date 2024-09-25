Як подати показники лічильників води

Щомісяця до 28 числа українці мають подавати показники лічильників води. Нині не існує єдиного постачальника цієї послуги, тому орієнтуватися треба на власний випадок.

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Подати показники можна у наступні способи:

В особистому кабінеті.

На веб-сайті.

Використовуючи Viber-бот.

За номером контакт-центру (044) 202-0202.

За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.

В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).

Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо! Тарифи на воду встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).