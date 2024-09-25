Як подати показники лічильників води
Щомісяця до 28 числа українці мають подавати показники лічильників води. Нині не існує єдиного постачальника цієї послуги, тому орієнтуватися треба на власний випадок.
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Подати показники можна у наступні способи:
- В особистому кабінеті.
- На веб-сайті.
- Використовуючи Viber-бот.
- За номером контакт-центру (044) 202-0202.
- За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.
- В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
- Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Нагадаємо! Тарифи на воду встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).