Як подати показники лічильників води

Щомісяця до 28 числа українці мають подавати показники лічильників води. Нині не існує єдиного постачальника цієї послуги, тому орієнтуватися треба на власний випадок.

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Подати показники можна у наступні способи:

  • В особистому кабінеті.
  • На веб-сайті.
  • Використовуючи Viber-бот.
  • За номером контакт-центру (044) 202-0202.
  • За допомогою Telegram-бота у відповідному додатку.
  • В Центрах комунального сервісу (ЦКС) за номером 247-40-40 та Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ).
  • Записавши показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо! Тарифи на воду встановлює Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).