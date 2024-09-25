Как подать показания счетчиков воды

Ежемесячно до 28 числа украинцы должны подавать показания счетчиков воды. Сейчас не существует единого поставщика этой услуги, поэтому ориентироваться надо на собственный случай.

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Подать показатели можно следующими способами:

В личном кабинете.

На веб-сайте.

Используя Viber-бот.

По номеру контакт-центра (044) 202-0202.

С помощью Telegram-бота в соответствующем приложении.

В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40 и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ).

Записав показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Напомним! Тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).