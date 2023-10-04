Чи дорожчатиме житло в Україні: експерт пояснив чого очікувати

Напередодні опалювального сезону українці очікують чималих змін як щодо вартості продуктів, так і щодо нерухомості. Втім осінь не стане дивувати покупців житла різкими поворотами.

Ціни на ринку нерухомості залежатимуть від курсу

У коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Володимир Семенцов пояснює, що на ринку нерухомості на випадок інфляційного стрибка та нестабільності девелопери заклали курс цін в межах 40 – 42 гривень за долар. Йдеться про первинний ринок.

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Семенцов наголошує, що на цьому ринку завжди ціноутворення має тісний зв'язок з курсом долара, який тримається в Україні.

Володимир Семенцов Співзасновник та керуючий партнер компанії INSPI Development Ціна прив'язана ще й до потенційного зростання вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. А в умовах війни ця "прив’язка" стала ще більш відчутною.

Саме тому ціна на початку повномасштабної війни на первинці різко зросла на 40 – 45%. Вагомою причиною такого здорожчання стало й те, що валютний курс на первинному ринку на 7 – 10% більший за готівковий разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва.

Що буде у жовтні з цінами

За прогнозами експерта Семенцова жовтень для ринку нерухомості виявиться станом "призупинки". Адже попит на житло є незначним.

До кінця місяця не передбачається надмірних стрибків у ціні на житло, а тому коливання цін не перевищуватимуть в середньому 1 – 2%.

Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на ⅔ менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін,

– каже Володимир Семенцов.

Також, через побоювання покупців щодо можливих атак на енергетичну інфраструктуру в опалювальний сезон на первинному ринку глобальних змін не очікують.

Які зараз ціни на первинці