Чи дорожчатиме житло в Україні: експерт пояснив чого очікувати
Напередодні опалювального сезону українці очікують чималих змін як щодо вартості продуктів, так і щодо нерухомості. Втім осінь не стане дивувати покупців житла різкими поворотами.
Ціни на ринку нерухомості залежатимуть від курсу
У коментарі 24 Каналу експерт з нерухомості Володимир Семенцов пояснює, що на ринку нерухомості на випадок інфляційного стрибка та нестабільності девелопери заклали курс цін в межах 40 – 42 гривень за долар. Йдеться про первинний ринок.
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Семенцов наголошує, що на цьому ринку завжди ціноутворення має тісний зв'язок з курсом долара, який тримається в Україні.
Ціна прив'язана ще й до потенційного зростання вартості будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт. А в умовах війни ця "прив’язка" стала ще більш відчутною.
Саме тому ціна на початку повномасштабної війни на первинці різко зросла на 40 – 45%. Вагомою причиною такого здорожчання стало й те, що валютний курс на первинному ринку на 7 – 10% більший за готівковий разом із реальним здорожчанням собівартості будівництва.
Що буде у жовтні з цінами
За прогнозами експерта Семенцова жовтень для ринку нерухомості виявиться станом "призупинки". Адже попит на житло є незначним.
До кінця місяця не передбачається надмірних стрибків у ціні на житло, а тому коливання цін не перевищуватимуть в середньому 1 – 2%.
Наразі економічна ситуація в країні є досить стабільною, а попит на ⅔ менший за пропозицію, відтак відсутні економічні підстави для глобального перегляду цін,
– каже Володимир Семенцов.
Також, через побоювання покупців щодо можливих атак на енергетичну інфраструктуру в опалювальний сезон на первинному ринку глобальних змін не очікують.
Які зараз ціни на первинці
- Станом на 4 жовтня, за даними ЛУН, середня ціна економкласу на первинному ринку у Львові становить 34 200 гривень за метр квадратний, комфорт – 38 600 гривень, преміум – 80 700 гривень.
- У Києві ціни дещо інші: економ – 36 600 гривень за метр квадратний, комфорт – 37 800 гривень, а преміум – 115 тисяч гривень.
- У Дніпрі за економклас українці палатимуть дешевше – 24 800 гривень за метр квадратний. За комфорт – 32 800 гривень, за преміум – 62 200 гривень.
- Одесити за економ платитимуть на сьогодні 31 200 гривень за метр квадратний. Недалеко від цієї вартості й метр квадратний комфорту – 31 800 гривень. За преміум доведеться заплатити 60 100 гривень за метр квадратний.
- Найдешевші ціни на нерухомість з усіх великих міст України – у Харкові. За економ доведеться заплатити 20 тисяч гривень за метр квадратний, за комфорт – 28 700 гривень, а за преміум – 47 800 гривень.