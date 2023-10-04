Цены на рынке недвижимости будут зависеть от курса

В комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Владимир Семенцов объясняет, что на рынке недвижимости на случай инфляционного скачка и нестабильности девелоперы заложили курс цен в пределах 40 – 42 гривен за доллар. Речь идет о первоначальном рынке.

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Семенцов отмечает, что на этом рынке всегда ценообразование имеет тесную связь с держащимся в Украине курсом доллара.

Владимир Семенцов Соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Цена привязана к потенциальному росту стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. А в условиях войны эта "привязка" стала еще более ощутимой.

Именно поэтому цена в начале полномасштабной войны на первинки резко выросла на 40 – 45%. Весомой причиной такого удорожания стало и то, что валютный курс на первичном рынке на 7 – 10% больше наличного вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства.

Что будет в октябре с ценами

По прогнозам эксперта Семенцова, октябрь для рынка недвижимости окажется состоянием "приостановки". Ведь спрос на жилье незначителен.

До конца месяца не предполагается чрезмерных скачков в цене на жилье, поэтому колебания цен не будут превышать в среднем 1 – 2%.

Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на ⅔ меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен,

– говорит Владимир Семенцов.

Также из-за опасений покупателей относительно возможных атак на энергетическую инфраструктуру в отопительный сезон на первичном рынке глобальных изменений не ожидают.

Какие сейчас цены на первинки