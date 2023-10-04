Цены на рынке недвижимости будут зависеть от курса
В комментарии 24 Каналу эксперт по недвижимости Владимир Семенцов объясняет, что на рынке недвижимости на случай инфляционного скачка и нестабильности девелоперы заложили курс цен в пределах 40 – 42 гривен за доллар. Речь идет о первоначальном рынке.
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Семенцов отмечает, что на этом рынке всегда ценообразование имеет тесную связь с держащимся в Украине курсом доллара.
Цена привязана к потенциальному росту стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ. А в условиях войны эта "привязка" стала еще более ощутимой.
Именно поэтому цена в начале полномасштабной войны на первинки резко выросла на 40 – 45%. Весомой причиной такого удорожания стало и то, что валютный курс на первичном рынке на 7 – 10% больше наличного вместе с реальным удорожанием себестоимости строительства.
Что будет в октябре с ценами
По прогнозам эксперта Семенцова, октябрь для рынка недвижимости окажется состоянием "приостановки". Ведь спрос на жилье незначителен.
До конца месяца не предполагается чрезмерных скачков в цене на жилье, поэтому колебания цен не будут превышать в среднем 1 – 2%.
Сейчас экономическая ситуация в стране достаточно стабильна, а спрос на ⅔ меньше предложения, поэтому отсутствуют экономические основания для глобального пересмотра цен,
– говорит Владимир Семенцов.
Также из-за опасений покупателей относительно возможных атак на энергетическую инфраструктуру в отопительный сезон на первичном рынке глобальных изменений не ожидают.
Какие сейчас цены на первинки
- По состоянию на 4 октября, за данным ЛУН, средняя цена экономкласса на первичном рынке во Львове составляет 34 200 гривен за квадратный метр, комфорт – 38 600 гривен, премиум – 80 700 гривен.
- В Киеве цены несколько другие: эконом – 36 600 гривен за квадратный метр, комфорт – 37 800 гривен, а премиум – 115 тысяч гривен.
- В Днепре за экономкласс украинцы будут пылать дешевле – 24 800 гривен за квадратный метр. За комфорт – 32 800 гривен, за премиум – 62 200 гривен.
- Одесситы за эконом будут платить на сегодняшний день 31 200 гривен за метр квадратный. Недалеко от этой стоимости и квадратный метр комфорта – 31 800 гривен. За премиум придется заплатить 60 100 гривен за квадратный метр.
- Самые низкие цены на недвижимость из всех крупных городов Украины – в Харькове. За эконом придется заплатить 20 тысяч гривен за квадратный метр, за комфорт – 28 700 гривен, а за премиум – 47 800 гривен.