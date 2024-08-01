Як пенсіонер за кордоном може отримати стаж в Україні

Для виходу на пенсію, пенсіонер має набути мінімально потрібну кількість стажу. Мінімум визначається відповідно до віку.

Як отримати додатковий стаж

Українці можуть придбати собі додатковий стаж. Така опція доступна для всіх громадян старше 16 років.

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Таким чином громадяни можуть не тільки забезпечити собі пенсію, а і збільшити її розмір. Аби придбати повний місяць стажу необхідно сплатити щонайменше суму мінімального страхового внеску. Зараз це 1 760 гривень. Тобто за повний рік стажу доведеться сплатити 21 120 гривень.

Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію

Вносити такі внески особа може у довільному порядку, самостійно визначивши комфортну суму.

Аби піти на пенсію, громадянин має набути мінімально потрібну кількість стажу. Цьогоріч ці мінімуми такі: