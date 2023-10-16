Більше ніяких виплат: коли польський уряд перестане допомагати українським біженцям

Уряд Польщі вирішив припинити виділяти кошти на допомогу біженцям з України. До запровадження нових правил залишилося зовсім мало часу.

Польща припинить виплати біженцям з України

За словами секретаря уряду Польщі Пьотра Мюллера, масовий виїзд українців за кордон через війну майже припинився. Разом з тим спливає термін рішення про виділення грошової допомоги для українців, які були змушені виїхати зі своєї країни.

Читайте також 3600 гривень на місяць від ООН: як та хто може зареєструватися

Він підкреслив, що частину соціальної допомоги українці, які виїхали до Польщі, втратять вже у 2024 році. Місцевий уряд вже вирішив, що виплати деяких видів допомоги точно більше не буде.

Ймовірно, виплати скасують у першому кварталі 2024 року. Продовжувати платити українцям соціальну допомогу вже просто немає сенсу,

– заявив Мюллер.

Посадовець додав, що мова йде про завершення дії відповідного закону, і продовжувати його не будуть.

Раніше лунала інформація, що Польща переплатила українським біженцям близько 2 мільйонів злотих, це приблизно 450 тисяч доларів. Зокрема, стало відомо про випадки, коли деякі українці отримували виплати від Польщі навіть після того, як повернулися до України.