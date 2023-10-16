Грошова допомога українцям від ООН

З 16 жовтня українці, які проживають у Сумській області, можуть отримати грошову допомогу від ООН. Реєстрацію на отримання виплат у розмірі 3600 гривень для громадян, які постраждали від бойових дій, відкриває благодійний фонд "Право на захист".

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Зареєструватися на отримання допомоги можуть сім'ї, які мають місячний дохід 5400 гривень на одного члена та які ще не отримували допомоги від міжнародних організацій. Зокрема, йдеться про ВПО, мешканців Сумської області, які постраждали від війни, а також тих, хто повернувся на місце проживання, коли минули бойові дії.

Разом з цим, громадяни які хочуть отримувати допомогу від ООН, повинні бути з наступних категорій:

дорослі, які самотужки виховують дітей до 18 років або піклуються про літніх людей, які старші за 55 років;

батьки віком від 55 років із неповнолітніми людьми;

сім'ї, які опікуються людьми з особливими потребами;

сім'ї, які опікуються сиротами.

Важливо! Подати заявку на отримання допомоги можна у пунктах реєстрації. Вони будуть працювати за таким графіком: – Путивль: 16 – 17 жовтня з 12 до 17 години;

– Конотоп: 18 – 20 жовтня з 9 до 16 години;

– Сула: 22 жовтня з 10 до 17 години.

Кожному члену сім'ї потрібно бути присутнім особисто. При подачі документів особа подає наступні документи: