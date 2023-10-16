Денежная помощь украинцам от ООН

С 16 октября проживающие в Сумской области украинцы могут получить денежную помощь от ООН. Регистрацию на получение выплат в размере 3600 гривен для пострадавших от боевых действий граждан открывает благотворительный фонд "Право на защиту".

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Зарегистрироваться на получение помощи могут семьи, имеющие месячный доход 5400 гривен на одного члена и еще не получавших пособия от международных организаций. В частности, речь идет об ВПЛ, пострадавших от войны жителях Сумской области, а также тех, кто вернулся на место жительства, когда прошли боевые действия.

Вместе с этим, граждане, желающие получать помощь от ООН, должны быть из следующих категорий:

  • взрослые, которые самостоятельно воспитывают детей до 18 лет или заботятся о пожилых людях старше 55 лет;
  • родители от 55 лет с несовершеннолетними людьми;
  • семьи, которые занимаются людьми с особыми потребностями;
  • семьи, которые заботятся о сиротах.

Каждому члену семьи нужно присутствовать лично. При подаче документов лицо представляет следующие документы:

  • ИНН;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • справка ВПЛ (при наличии);
  • банковская карта главного заявителя;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ об опеке над ребенком;
  • удостоверение или медсправка при наличии инвалидности или хронического заболевания.