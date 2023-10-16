Польша прекратит выплаты беженцам из Украины

По словам секретаря правительства Польши Петра Мюллера, массовый выезд украинцев за границу из-за войны почти прекратился. Вместе с тем истекает срок решения о выделении денежной помощи для украинцев, вынужденных уехать из своей страны.

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Он подчеркнул, что часть социальной помощи уехавшие в Польшу украинцы потеряют уже в 2024 году. Местное правительство уже решило, что выплаты некоторых видов помощи точно больше не будет.

Вероятно, выплаты будут отменены в первом квартале 2024 года. Продолжать платить украинцам социальную помощь уже просто нет смысла,

– заявил Мюллер.

Чиновник добавил, что речь идет о завершении действия соответствующего закона, и продолжать его не будут.

Ранее звучала информация, что Польша переплатила украинским беженцам около 2 миллионов злотых, это около 450 тысяч долларов. В частности, стало известно о случаях, когда некоторые украинцы получали выплаты от Польши даже после того, как вернулись в Украину.