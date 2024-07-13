Польща готова постачати електроенергію Україні зі своїх ТЕС за однієї умови

Польща запропонувала Єврокомісії постачати в Україну свою електроенергію, вироблену з польського вугілля. Однак за певної умови.

Речник Єврокомісії Тім Макфі повідомив журналістам, що польська влада попросила про зустріч для обговорення цього питання.

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За якої умови Польща готова постачати свою електроенергію

Польща готова постачати свою електроенергію Україні у випадку, якщо не буде платити за викиди.

Речник Єврокомісії пояснив, що електроенергія, яку виробляють електростанції в ЄС і доставляють до України, підпадає під звичайні правила Системи торгівлі викидами (ETS): електростанції повинні викуповувати квоти та платити за ці викиди.

Макфі зазначив, що ЄС хоче підтримати енергосистему України протягом майбутньої зими, але поки що не хоче спекулювати щодо польської ідеї, оскільки не знає деталей.

Він також зауважив, що в ЄС є країни, які вирішили підтримати Україну постачанням вугілля для її енергостанцій.

Що передувало

Ідею виробляти електроенергію для України на власних вугільних теплоелектростанціях раніше висунув прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск після зустрічі з Володимиром Зеленським у Варшаві.

Зараз ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого у нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, і відправляти електроенергію, що виробляється польськими електростанціями з польського вугілля, на європейські гроші через існуючий енергоміст Україну,

– сказав тоді Туск.

Це стало б додатковим джерелом для нашої країни, у якої через російські обстріли зараз недостатньо генерації для покриття споживання.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче досягти збільшення ліміту імпорту електроенергії з ЄС: мінімум до 2,2 гігавата при чинному ліміті імпорту обсягом 1,7 гігавата.