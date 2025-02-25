Польща оголосила про новий пакет допомоги Україні

З нагоди третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України Польща готує 46-ий пакет допомоги. Йдеться про декілька сотень мільйонів євро.

Яку допомогу надасть Польща Україні

Як заявив голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час відкриття конференції в Сенаті з нагоди третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України, сума допомоги складе понад 200 мільйонів євро, передає кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

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Це більше, ніж деякі країни Європи дали за всю війну. 46-та пожертва, і ми будемо допомагати, я хочу це підтвердити. Ми будемо навчати українських військових, і ми виконали цю місію,

– наголосив міністр оборони Польщі.

Крім того, він додав, що із 80 – 90 тисяч солдатів, яких підготували країни Європейського Союзу, Польща підготувала близько третини 28 тисяч військових.

Ми є лідером у цій сфері. Польща готова продовжувати навчання на своїй території,

– зауважив Владислав Косіняк-Камиш.

Косіняк-Камиш розповів, що "стосовно ВВП і можливостей, сьогодні гуманітарна допомога і військова допомога перебуває в топі серед усіх країн світу, які надали підтримку Україні".