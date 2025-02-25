Какую помощь окажет Польша Украине

Как заявил глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время открытия конференции в Сенате по случаю третьей годовщины полномасштабной войны России против Украины, сумма помощи составит более 200 миллионов евро, передает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Это больше, чем некоторые страны Европы дали за всю войну. 46-е пожертвование, и мы будем помогать, я хочу это подтвердить. Мы будем обучать украинских военных, и мы выполнили эту миссию,

– подчеркнул министр обороны Польши.

Кроме того, он добавил, что с 80 – 90 тысяч солдат, которых подготовили страны Европейского Союза, Польша подготовила около трети 28 тысяч военных.

Мы являемся лидером в этой сфере. Польша готова продолжать обучение на своей территории,

– отметил Владислав Косиняк-Камыш.

Косиняк-Камыш рассказал, что "относительно ВВП и возможностей, сегодня гуманитарная помощь и военная помощь находится в топе среди всех стран мира, которые оказали поддержку Украине".