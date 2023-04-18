Здобути прихильність виборців: навіщо Польща обмежила ввезення українського зерна

У Польщі 15 квітня прийняли рішення про заборону ввезення ряду продовольства з території України, в тому числі й зерна. Очільник правлячої партії Ярослав Качинський звернувся до польських аграріїв, мовляв уряд дбає про їхні інтереси і вже за декілька годин відповідне розпорядження вступило в силу.

Такі деталі в ефірі 24 Каналу розповів громадський діяч та науковець з Польщі Ришард Купідура. Він підкреслив, що наразі в Польщі відбувається передвиборча кампанія і це важливий контекст.

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Що хотів показати уряд

За словами Купідури, це був черговий майстерний хід правлячої партії, яка хоче здобути прихильність аграріїв-виборців. Бо саме вони будуть голосувати восени і робити свій вибір. Другорядною була реакція європейської комісії та України.

"В задумі правлячої партії польські фермери отримали сигнал: ми дбаємо про вас. Але усі розмови тільки починаються. Має відбутися ймовірна зустріч міністрів сільського господарства Польщі та України", – повідомив спікер.

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Про яку ще підтримку мовиться

Качинський запевнив, що зерно польських фермерів не пропаде, відзначив громадський діяч. Мовиться про встановлення мінімальної ціни та дотації від держави. Утім, на законодавчому рівні є тільки заборона імпорту.

Як далі буде розвиватися ситуація – подивимося. Думаю, буде стояти питання транзиту, бо це не суперечить польським питанням,

– припустив подальшу історію Купідура.

Які перші наслідки виникли

Поки польські митники опинилися на роздоріжжі. Адже вони перші, хто має виконати розпорядження уряду, пояснив експерт. Він додав, що наразі ті керуються двома директивами: з одного боку – європейський закон про лібералізацію торгівлі з Україною і він є найвищим, з іншого – власне розпорядження уряду, яке суперечить першому документу.

"Польські митники мають приймати рішення і не знають, що робити, але зважатимуть хто їх приймає на роботу", – резюмував громадський діяч.

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