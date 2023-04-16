Про це заявив службовий міністр сільського господарства Явор Гечов. Варто зауважити, що після рішення Польщі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела розмову з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким та розкритикувала односторонні дії країни.

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Болгарія думає над забороною імпорту українського зерна

Гечов заявив про необхідність захистити болгарські інтереси.

Тим паче, що, коли таке обмеження вже запровадили дві інші держави, в наявності є серйозний ризик накопичення великих кількостей у нашій країні, якщо і ми не вживемо відповідних заходів,

– пояснив міністр.

Він вже обговорював це питання з міністрами сільського господарства шести європейських країн. Окрім цього, Болгарія звернулася із запитом щодо проблеми до Брюсселя ще у вересні минулого року.

За словами Гечова, 18 квітня відбудуться консультації з питання і з президентом Руменом Радєвим, який "безпосередньо ангажований до ситуації, що склалася".

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Що відомо про заборону на експорт українського зерна

Польський уряд вирішив заборонити імпорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України. Це рішення прийняли, щоб захистити польський аграрний сектор.

Відповідне розпорядження опублікував міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда. До переліку заборонених продуктів увійшли зернові, молоко, яйця та м'ясо птиці.

Міністри сільського господарства України та Польщі зустрінуться 17 квітня на території Польщі для підписання угоди щодо подальшого експорту українського зерна, що спричиняє значне невдоволення польських фермерів.

Окрім цього, у Словаччині заборонили обробку імпортованого з України зерна. Також під заборону потрапив продаж продукції з українських зернових на внутрішньому ринку.

Причина обмежень пов'язана з тим, що в партії пшениці з України вагою 1500 тонн, що відправлялась на молотіння, підтвердилася наявність пестициду.