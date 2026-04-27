Не лише Україна: Польща також хоче грошей від ЄС на оборону

Минулого року дефіцит бюджету Польщі зріс до неприйнятних 7,3% ВВП, однак оборонні витрати залишатимуться її головним пріоритетом. Тож тепер, аби уникнути подальшого навантаження на бюджет, уряд шукає додаткове фінансування за кордоном.

Де Польща хоче брати кошти на оборону?

Наприклад, залучити європейські гроші намагається міністр фінансів Анджей Доманський, про що він розповів для Bloomberg News. Ба більше, чиновник домовився про тіснішу співпрацю щодо лобіювання ідеї в Євросоюзі зі ще трьома країнами Балтії.

Просувати свої інтереси в ЄС разом із Польщею будуть Литва, Латвія та Естонія. Проте коаліція не лише боротиметься за отримання додаткової допомоги, але й шукатиме недорогі кредити за межами блоку.

Наші витрати на оборону є величезними. Ось чому нам потрібна більша європейська солідарність та нові інструменти,

– сказав Доманський на полях конференції у Вільнюсі.

Нагадаємо, Польща вже є найбільшим бенефіціаром програми ЄС з надання кредитів на озброєння загальною сумою 150 мільярдів євро, відомої як "Безпекова ініціатива для Європи" (SAFE). Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн аргументувала це тим, що країна є "опорою архітектури безпеки Європи".

Доманський вважає SAFE "кроком у правильному напрямку", але безпекова ситуація нібито вимагає додаткових інструментів.

Чи справді Польщі так потрібні гроші?

До слова, економіку країни вважають однією з найвразливіших у ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Наразі Польща витрачає близько 5% свого ВВП на оборону, що є майже найбільшою часткою серед членів НАТО.

Тож Варшава опинилася у складній ситуації: активне нарощування витрат на оборону відбувається на тлі зростання соціальних видатків. Щоб утримувати бюджетний дефіцит під контролем, уряд розраховує на стійке економічне зростання, яке цього року могло б скласти 3,5 – 3,7% за словами Доманського.

