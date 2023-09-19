Нічого не станеться: Польща не боїться наслідків заборони імпорту української агропродукції

Польща не переймається наслідками заборони імпорту української агропродукції, які можуть її чекати з боку ЄС або Світової організації торгівлі (СОТ). Про це відверто заявив польський міністр сільського господарства Роберт Телус.

Польща не боїться наслідків заборони українського імпорту

15 вересня Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про односторонні обмеження на імпорт українського зерна після того, як ЄС вирішив не продовжувати цю заборону. На думку Роберта Телуса, це рішення є суто політичним, тому що немає жодних причин для того, щоб не продовжити заборону.

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Роберт Телус Міністр сільського господарства Польщі Ми не хотіли б впроваджувати односторонні рішення – ми були б щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім солідарним підходом ЄС, але ми були змушені запровадити це рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів.

Також він відповів на запитання про наслідки цього кроку, оскільки Євросоюз має виключну компетенцію у сфері торгівлі. Політик сказав, що він робить добрі справи не тільки для фермерів Польщі, а й ЄС, бо правила ідуть в неправильному напрямку.

Я чув, що на Польщу подадуть до суду за підтримку її фермерів, але це просто смішно,

– додав він.

Польща не переймається наслідками і з боку Світової організації торгівлі, тому що для цього немає "жодних правових підстав".

Україна подала в СОТ позови проти Польщі, Словаччини й Угорщини

Голова Мінекономіки Юлія Свириденко розповіла, що через блокування імпорту українського зерна наша держава подає позов до Світової організації торгівлі на Польщу, Словаччину і Угорщину.

Вона наголосила, що через ці заборони Україна зазнає серйозних збитків та простоїв через неможливість виконання зовнішньоекономічних угод.

Юлія Свириденко Міністр економіки України Ми подаємо проти них позови в СОТ. Водночас ми сподіваємося, що ці держави знімуть свої обмеження і нам не доведеться довго з'ясовувати відносини в судах. Нам потрібна солідарність і захист інтересів фермерів. Певні кроки та тиск допоможуть відновити нормальну торгівлю між Україною і сусідніми державами, а також показати солідарність між нами.

На її думку, ці три країни порушують свої міжнародні зобов'язання, адже важливо узгоджувати дії між усіма країнами-членами Європейського Союзу.