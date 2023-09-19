Польша не опасается последствий запрета украинского импорта

15 сентября Польша, Словакия и Венгрия объявили об односторонних ограничениях на импорт украинского зерна после того, как ЕС решил не продлевать этот запрет. По мнению Роберта Телуса, это решение сугубо политическое, потому что нет никаких причин для того, чтобы не продлить запрет.

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Роберт Телус Министр сельского хозяйства Польши Мы не хотели бы внедрять односторонние решения – мы были бы счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы подлинным солидарным подходом ЕС, но мы были вынуждены ввести это решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров.

Также он ответил на вопрос о последствиях этого шага, поскольку у Евросоюза исключительная компетенция в сфере торговли. Политик сказал, что он делает добрые дела не только для фермеров Польши, но и ЕС, потому что правила идут в неправильном направлении.

Я слышал, что на Польшу подадут в суд за поддержку фермеров, но это просто смешно,

– добавил он.

Польша не занимается последствиями и со стороны Всемирной торговой организации, потому что для этого нет "никаких правовых оснований".

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии

Глава Минэкономики Юлия Свириденко рассказала, что из-за блокировки импорта украинского зерна наше государство подает иск во Всемирную торговую организацию на Польшу, Словакию и Венгрию.

Она подчеркнула, что из-за этих запретов Украина несет серьезные убытки и простои из-за невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

Юлия Свириденко Министр экономики Украины Мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения и нам не придется долго выяснять отношения в судах. Нам необходима солидарность и защита интересов фермеров. Некоторые шаги и давление помогут восстановить нормальную торговлю между Украиной и соседними государствами, а также показать солидарность между нами.

По ее мнению, эти три страны нарушают свои международные обязательства, потому что важно согласовывать действия между всеми странами-членами Европейского Союза.