Варшава закрила кордон з Білоруссю для контролю російських військових навчань. Так країна "перерізала" торговельну артерію між Китаєм та ЄС на десятки мільярдів євро.

Які будуть наслідки для китайських компаній?

Закриття кордону перетворюється на зупинку залізничних вантажних перевезень між Китаєм та ЄС, вартість яких щорічно становить 25 мільярдів євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Чому Польща закрила кордон? Варшава закрила кордон з Білоруссю , щоб краще контролювати масштабні російсько-білоруські навчання "Захід". Але те, що було заявлено як тимчасовий запобіжний захід, тепер виглядає безстроковим, оскільки уряд посилався на "занепокоєння щодо безпеки польських громадян" та додав, що "рух транспорту буде відновлено, як тільки кордон стане повністю безпечним".

Цей крок відбувається на тлі високої дипломатичної напруженості, після того, як Росія випробувала оборону Польщі, відправивши рій безпілотників у її повітряний простір, а також на тлі посилення дипломатичного тиску з боку Трампа щодо покарання Китаю за допомогу Кремлю,

– пишуть у виданні.

Закриття торкнулося торговельного маршруту, яким перевозиться 90% залізничних вантажних перевезень між Китаєм та ЄС. На цьому маршруті обсяги вантажних перевезень між Китаєм та ЄС зросли на 10,6% у 2024 році, тоді як вартість товарів підскочила майже на 85% до 25,07 мільярда євро.

Зараз на цей коридор припадає 3,7% всієї торгівлі між ЄС та Китаєм, що є рятівним колом для гігантів електронної комерції Temu та Shein.

Які наслідки будуть для Польщі?

Польські фірми також можуть постраждати, повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider. Державна компанія PKP Cargo заявила, що з короткими затримками можна впоратися, але попередила, що тривале закриття перенаправить торгівлю на південь, через Казахстан, Каспійське та Чорне моря, а потім до Південної Європи чи Туреччини.

Закриття відбулося лише через тиждень після того, як компанія запустила свій перший вантажний поїзд Варшава–Китай, який перевозив товари з кількох європейських країн.

Повне закриття кордону є критично важливою проблемою – не лише для транспорту та логістики, а й для всієї економіки,

– сказав Артур Калісяк, директор зі стратегічних проектів галузевої асоціації "Транспорт і логістика Польщі".

Він додав, що близько 10 000 білоруських водіїв, які працюють у польських транспортних фірмах, також застрягли, не маючи змоги повернутися на роботу до Польщі чи навіть повернутися додому.

Наразі всі вантажі заблоковані, включаючи термінові поставки, такі як ліки та продукти харчування.

Що відомо про закриття кордону Польщі з Білоруссю?