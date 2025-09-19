Варшава закрыла границу с Беларусью для контроля российских военных учений. Так страна "перерезала" торговую артерию между Китаем и ЕС на десятки миллиардов евро.

Какие будут последствия для китайских компаний?

Закрытие границы превращается в остановку железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и ЕС, стоимость которых ежегодно составляет 25 миллиардов евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Почему Польша закрыла границу? Варшава закрыла границу с Беларусью , чтобы лучше контролировать масштабные российско-белорусские учения "Запад". Но то, что было заявлено как временная мера пресечения, теперь выглядит бессрочным, поскольку правительство ссылалось на "беспокойство о безопасности польских граждан" и добавил, что "движение транспорта будет восстановлено, как только граница станет полностью безопасной".

Этот шаг происходит на фоне высокой дипломатической напряженности, после того, как Россия испытала оборону Польши, отправив рой беспилотников в ее воздушное пространство, а также на фоне усиления дипломатического давления со стороны Трампа по наказанию Китая за помощь Кремлю,

– пишут в издании.

Закрытие коснулось торгового маршрута, по которому перевозится 90% железнодорожных грузовых перевозок между Китаем и ЕС. На этом маршруте объемы грузовых перевозок между Китаем и ЕС выросли на 10,6% в 2024 году, тогда как стоимость товаров подскочила почти на 85% до 25,07 миллиарда евро.

Сейчас на этот коридор приходится 3,7% всей торговли между ЕС и Китаем, что является спасательным кругом для гигантов электронной коммерции Temu и Shein.

Какие последствия будут для Польши?

Польские фирмы также могут пострадать, сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider. Государственная компания PKP Cargo заявила, что с короткими задержками можно справиться, но предупредила, что длительное закрытие перенаправит торговлю на юг, через Казахстан, Каспийское и Черное моря, а затем в Южную Европу или Турцию.

Закрытие произошло всего через неделю после того, как компания запустила свой первый грузовой поезд Варшава–Китай, который перевозил товары из нескольких европейских стран.

Полное закрытие границы является критически важной проблемой – не только для транспорта и логистики, но и для всей экономики,

– сказал Артур Калисяк, директор по стратегическим проектам отраслевой ассоциации "Транспорт и логистика Польши".

Он добавил, что около 10 000 белорусских водителей, работающих в польских транспортных фирмах, также застряли, не имея возможности вернуться на работу в Польшу или даже вернуться домой.

Сейчас все грузы заблокированы, включая срочные поставки, такие как лекарства и продукты питания.

Что известно о закрытии границы Польши с Беларусью?