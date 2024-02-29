Подвійна зарплата: у Цюриху випадково заплатили службовцям на 200 мільйонів доларів більше

У швейцарському Цюриху понад 30 тисяч міських службовців помилково отримали подвійну зарплату. Тож тепер їм потрібно повернути ці гроші назад через значні втрати бюджету.

Бюджет Цюриха постраждав

Через цю помилку бюджет міста втратив 175 мільйонів швейцарських франків, тобто 200 мільйонів доларів у еквіваленті.

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У фінансовому департаменті міста повідомили, що сталася технічна помилка. А от серед службовців почалися жарти, стосовно того, що це компенсація за велику інфляцію.

Нині влада міста надсилає повідомлення службовцям з інструкцією, як повернути гроші назад.

Болгарія судитиметься з "Газпромом"

У 2023 році інфляція в США склала 1,7%.

В Міністерстві енергетики Болгарії пояснили, що нині уряд країни готує юридичний аналіз, щоб вирішити, чи подавати арбітражний позов за завдані збитки.

А от болгарська державна компанія "Булгаргаз" вже обрала міжнародну юридичну фірму, яка представлятиме її в комерційному арбітражі в сфері постачання нафти, газу та СПГ.

Метою юридичного аналізу є визначення різних варіантів розвитку подій за кожним можливим сценарієм і визначення найкращої стратегії, якої слід дотримуватися для захисту інтересів болгарської компанії,

– повідомили у "Булгаргазі".

Нині підготовка попередньої оцінки збитків, завданих діями "Газпромом" для Болгарії, перебуває на стадії завершення.