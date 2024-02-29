Бюджет Цюриха пострадал

Из-за этой ошибки бюджет города потерял 175 миллионов швейцарских франков, то есть 200 миллионов долларов в эквиваленте.

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В финансовом департаменте города сообщили, что произошла техническая ошибка. А вот среди служащих начались шутки, относительно того, что это компенсация за большую инфляцию.

Сейчас власти города направляет сообщение служащим с инструкцией, как вернуть деньги обратно.

Напомним! В 2023 году инфляция в США составила 1,7%.

Болгария будет судиться с "Газпромом"

В Министерстве энергетики Болгарии объяснили, что сейчас правительство страны готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб.

А вот болгарская государственная компания "Булгаргаз" уже выбрала международную юридическую фирму, которая будет представлять ее в коммерческом арбитраже в сфере поставок нефти, газа и СПГ.

Целью юридического анализа является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании,

– сообщили в "Булгаргазе".

Сейчас подготовка предварительной оценки убытков, нанесенных действиями "Газпромом" для Болгарии, находится на стадии завершения.