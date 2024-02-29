Бюджет Цюриха постраждав

Через цю помилку бюджет міста втратив 175 мільйонів швейцарських франків, тобто 200 мільйонів доларів у еквіваленті.

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У фінансовому департаменті міста повідомили, що сталася технічна помилка. А от серед службовців почалися жарти, стосовно того, що це компенсація за велику інфляцію.

Нині влада міста надсилає повідомлення службовцям з інструкцією, як повернути гроші назад.

Нагадаємо! У 2023 році інфляція в США склала 1,7%.

Болгарія судитиметься з "Газпромом"

В Міністерстві енергетики Болгарії пояснили, що нині уряд країни готує юридичний аналіз, щоб вирішити, чи подавати арбітражний позов за завдані збитки.

А от болгарська державна компанія "Булгаргаз" вже обрала міжнародну юридичну фірму, яка представлятиме її в комерційному арбітражі в сфері постачання нафти, газу та СПГ.

Метою юридичного аналізу є визначення різних варіантів розвитку подій за кожним можливим сценарієм і визначення найкращої стратегії, якої слід дотримуватися для захисту інтересів болгарської компанії,

– повідомили у "Булгаргазі".

Нині підготовка попередньої оцінки збитків, завданих діями "Газпромом" для Болгарії, перебуває на стадії завершення.