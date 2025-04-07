У ЄС прокоментували переговори з США щодо пом’якшення санкцій проти Росії

Європейський Союз ще не обговорював з адміністрацією Дональда Трампа можливе послаблення санкцій проти Росії. Лібералізація обмежень може відбутися у межах домовленостей про припинення вогню.

Чи обговорювали ЄС та США послаблення санкцій

Таку заяву зробив головний представник ЄС із санкційної політики, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Ми ще не мали жодних обговорень з американцями щодо питання санкцій,

– сказав Девід О’Салліван, головний санкційний уповноважений ЄС, в інтерв’ю Bloomberg TV.

За його словами, Вашингтон поки що не звертався до Євросоюзу з пропозиціями обговорити вимоги Росії щодо пом’якшення санкцій. А це одна з головних умов, які Москва висуває в обмін на тимчасове припинення бойових дій, що їх наразі обговорює команда Трампа.

Важливо! Більшість лідерів Європи наразі відкидають можливість послаблення санкцій проти Росії, якщо Москва не виведе свої війська з окупованих територій України.

Чи може ЄС послабити санкції у майбутньому

Після вторгнення Росії в Україну, Євросоюз тісно співпрацював з адміністрацією Байдена. Зокрема й щодо створення та впровадження жорстких санкцій проти Москви.

Однак політика США зазнала різких змін, як президентом став Дональд Трамп, який натякав на можливість пом’якшення санкцій у рамках дипломатичних зусиль щодо налагодження контактів із Росією. Водночас він час від часу погрожував Москві новими обмеженнями, якщо та не ставитиметься серйозно до мирних переговорів.

На недавніх переговорах із представниками США в Саудівській Аравії Росія висунула вимогу: знову підключити один із найбільших державних банків до міжнародної платіжної системи SWIFT. Такий крок потребує одноголосного схвалення всіх 27 країн-членів Євросоюзу. Водночас сам ЄС наразі участі в цих переговорах не бере.

Європейська рішучість зберігати санкції проти Росії може стати джерелом напруги у відносинах зі США, якщо Трамп активно наполягатиме на швидкому завершенні конфлікту в Україні,

– пише Bloomberg.

ЄС вже почав обговорення можливого 17-го пакету санкцій проти Росії. Тому Блок чітко заявив, що ще надто рано говорити про послаблення обмежень.

Зауважте! О’Салліван сказав, що позиція Європейського Союзу полягає в тому, що санкції – це дуже важливий інструмент впливу в будь-яких переговорах із Росією, і ним слід користуватися розважливо, поступово та виключно в контексті досягнення тривалого та сталого миру.