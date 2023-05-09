Мільярд на місяць: стало відомо скільки біженці витрачають з карток за кордоном

НБУ підрахував скільки українські біженці витрачають протягом місяця за кордоном. Виявляється, витрати значно зменшилися порівняно з кінцем 2022 року.

Скільки витрачають українці за кордоном

За даними НБУ протягом січня – березня 2023 року українці витратили 3,48 мільярда доларів, що на 5% менше ніж за жовтень – грудень 2022 року – 3,66 мільярда доларів.

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У загальному, обсяги готівки поза банками у січні – березні цього року збільшилися до 3,2 мільярда доларів. Ситуація така:

зняття коштів з банківських карток зменшилося на 7,4% — до 1,68 мільярда доларів;

готівкові витрати у торговельних мережах зменшилися на 2,7% – до 1,78 мільярда доларів.

Зверніть увагу! Перекази на картки та операції в АТМ та ПТКС з українських карток за кордоном залишилися на тому ж рівні — 0,02 мільярди доларів.

Скільки мігрантів повернеться в Україну

НБУ зазначає, що витрати українців за кордоном зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею "подорожі". Проте уже у 2024 році банк прогнозує значне повернення людей на батьківщину, що відновить ситуацію з валютою.

Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями "подорожі" та "готівка поза банками" залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею "подорожі", так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками,

– пояснили в НБУ.

На початку 2023 року з України виїхало на 0,6 мільйона українців більше ніж повернулося додому.

Нагадаємо! Зараз за кордоном перебуває 8,6 мільйона громадян, з яких 5 мільйонів мають статус тимчасового захисту ЄС.

НБУ прогнозує чистий притік населення в Україну 0,1 мільйона до кінця 2023 року, та 0,6 мільйона – у 2024 році.