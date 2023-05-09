Скільки витрачають українці за кордоном
За даними НБУ протягом січня – березня 2023 року українці витратили 3,48 мільярда доларів, що на 5% менше ніж за жовтень – грудень 2022 року – 3,66 мільярда доларів.
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У загальному, обсяги готівки поза банками у січні – березні цього року збільшилися до 3,2 мільярда доларів. Ситуація така:
- зняття коштів з банківських карток зменшилося на 7,4% — до 1,68 мільярда доларів;
- готівкові витрати у торговельних мережах зменшилися на 2,7% – до 1,78 мільярда доларів.
Скільки мігрантів повернеться в Україну
НБУ зазначає, що витрати українців за кордоном зумовлюють стабільний відтік валюти за статтею "подорожі". Проте уже у 2024 році банк прогнозує значне повернення людей на батьківщину, що відновить ситуацію з валютою.
Через значну кількість мігрантів за кордоном відтік валюти за статтями "подорожі" та "готівка поза банками" залишатиметься суттєвим. Проте вже з 2024 року повернення мігрантів стане одним із визначальних факторів скорочення відтоку валюти за рахунок як зменшення імпорту послуг за статтею "подорожі", так і уповільнення нарощування обсягів готівки поза банками,
– пояснили в НБУ.
На початку 2023 року з України виїхало на 0,6 мільйона українців більше ніж повернулося додому.
НБУ прогнозує чистий притік населення в Україну 0,1 мільйона до кінця 2023 року, та 0,6 мільйона – у 2024 році.