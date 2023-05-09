Сколько тратят украинцы за границей

По данным НБУ, в течение января – марта 2023 года украинцы потратили. 3,48 миллиарда долларов, что на 5% меньше, чем за октябрь – декабрь 2022 года – 3,66 миллиарда долларов.

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В общем, объемы наличных вне банков в январе – марте этого года увеличились до 3,2 миллиарда долларов. Ситуация такова:

снятие средств с банковских карт уменьшилось на 7,4% — до 1,68 миллиарда долларов;

наличные расходы в торговых сетях снизились на 2,7% – до 1,78 миллиарда долларов.

Обратите внимание! Переводы на карты и операции в АТМ и ПТКС с украинских карт за рубежом остались на том же уровне — 0,02 миллиарда долларов.

Сколько мигрантов вернется в Украину

НБУ отмечает, что расходы украинцев за границей обуславливают стабильный отток валюты по статье "путешествия". Однако уже в 2024 году банк прогнозирует значительный возврат людей на родину, что возобновит ситуацию с валютой.

Из-за значительного количества мигрантов за рубежом отток валюты по статьям "путешествия" и "наличные вне банков" будет оставаться существенным. Однако уже с 2024 года возврат мигрантов станет одним из определяющих факторов сокращения оттока валюты за счет как уменьшения импорта услуг по статье "путешествия", так и замедления наращивания объемов наличных вне банков,

– объяснили в НБУ.

В начале 2023 года из Украины выехало на 0,6 миллиона украинцев больше, чем вернулось домой.

Напомним! Сейчас за границей находится 8,6 миллиона граждан, из которых 5 миллионов имеют статус временной защиты ЕС.

НБУ прогнозирует чистый приток населения в Украину 0,1 миллиона к концу 2023 года и 0,6 миллиона - в 2024 году.