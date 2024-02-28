Захист від інфляції: роботодавців зобов’язали індексувати зарплати українців

Згідно із законом про Держбюджет-2024, роботодавці знову зобов'язані індексувати зарплати з урахуванням рівня інфляції. Відтак, українців очікують збільшення рівня доходів.

Поновлення індексації зарплат

Як зазначається, у 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати своїм працівникам.

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Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється,

– йдеться в повідомленні.

Відповідно, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.

Зарплати та інфляція в Україні: що відомо

За даними ПФУ, середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески, збільшилася на 7,0% – до 14 308,46 гривень, протягом 2023 року.

Інформація, надана ПФУ, відрізняється від даних Держстату, який оприлюднює показники середньомісячної зарплати штатних працівників.

При цьому ж, середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила – 12,9%. Відтак, реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася – приблизно на 5%.

Водночас за прогнозами уряду у 2023 році номінальна зарплата мала становити – 18 527 гривень, а скорегована на інфляцію зрости на 10,1%.

Нині ж прогнозується, що номінальна зарплата у 2024 році становитиме – 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.

Хто отримував найвищі зарплати у 2023 році

За інформацією, з січня по вересень 2023 року найвищу зарплату отримували робітники галузі "Інформація та телекомунікації". Торік їхні виплати зросли на 23,1% та склали в середньому 36 877 гривень.

Вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні,

– повідомляють представники Мінекономіки

Також збільшились зарплати працівників сфери "Фінансова та страхова діяльність". Їхні виплати стали більшими на 22,6% і мають середнє значення – 33 359 гривень.

У царині "Державне управління та оборона" зарплати виросли на 14,5%. Працівники цієї галузі отримують в середньому 22 622 гривні.

, що найменшу середню зарплату мають будівельники – 11 849 гривень. Протягом 2023 року їхні виплати зросли на 24,6%