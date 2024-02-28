Поновлення індексації зарплат
Як зазначається, у 2023 році роботодавці були звільнені від обов’язку нараховувати індексацію заробітної плати своїм працівникам.
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Отже, в нинішньому році право на проведення індексації заробітної плати працівників поновлюється,
– йдеться в повідомленні.
Відповідно, обчислення індексу споживчих цін для індексації грошових доходів населення провадиться наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня 2024 року.
Зарплати та інфляція в Україні: що відомо
За даними ПФУ, середня заробітна плата, з якої сплачені страхові внески, збільшилася на 7,0% – до 14 308,46 гривень, протягом 2023 року.
При цьому ж, середньорічна інфляція в Україні у 2023 році становила – 12,9%. Відтак, реальна зарплата українців минулого року знову скоротилася – приблизно на 5%.
Нині ж прогнозується, що номінальна зарплата у 2024 році становитиме – 21 809 гривень, а скорегована на інфляцію зросте на 8,5%.
Хто отримував найвищі зарплати у 2023 році
За інформацією, з січня по вересень 2023 року найвищу зарплату отримували робітники галузі "Інформація та телекомунікації". Торік їхні виплати зросли на 23,1% та склали в середньому 36 877 гривень.
Вітчизняні суб’єкти господарювання підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні,
– повідомляють представники Мінекономіки
Також збільшились зарплати працівників сфери "Фінансова та страхова діяльність". Їхні виплати стали більшими на 22,6% і мають середнє значення – 33 359 гривень.
У царині "Державне управління та оборона" зарплати виросли на 14,5%. Працівники цієї галузі отримують в середньому 22 622 гривні.