Возобновление индексации зарплат

Как отмечается, в 2023 году работодатели были освобождены от обязанности начислять индексацию заработной платы своим работникам.

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Итак, в нынешнем году право на проведение индексации заработной платы работников возобновляется,

– говорится в сообщении.

Соответственно, исчисление индекса потребительских цен для индексации денежных доходов населения производится нарастающим итогом начиная с 1 января 2024 года.

Зарплаты и инфляция в Украине: что известно

По данным ПФУ, средняя заработная плата, с которой уплачены страховые взносы, увеличилась на 7,0% – до 14 308,46 гривен – в течение 2023 года.

Обратите внимание! Информация, предоставленная ПФУ, отличается от данных Госстата, который обнародует показатели среднемесячной зарплаты штатных работников.

В то же время среднегодовая инфляция в Украине в 2023 году составила 12,9%. Поэтому реальная зарплата украинцев в прошлом году снова сократилась – примерно на 5%.

Интересно! В то же время по прогнозам правительства в 2023 году номинальная зарплата должна была составить 18 527 гривен, а скорректированная на инфляцию – вырасти на 10,1%.

Сейчас же прогнозируется, что номинальная зарплата в 2024 году составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию – вырастет на 8,5%.

Кто получал самые высокие зарплаты в 2023 году

По информации, с января по сентябрь 2023 года самую высокую зарплату получали работники отрасли "Информация и телекоммуникации". В прошлом году их выплаты выросли на 23,1% и составили в среднем 36 877 гривен.

Отечественные субъекты хозяйствования повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране,

– сообщают представители Минэкономики

Также увеличились зарплаты работников сферы "Финансовая и страховая деятельность". Их выплаты стали больше на 22,6% и имеют среднее значение 33 359 гривен.

В области "Государственное управление и оборона" зарплаты выросли на 14,5%. Работники этой отрасли получают в среднем 22 622 гривны.

Интересно, что наименьшую среднюю зарплату имеют строители – 11 849 гривен. В течение 2023 года их выплаты выросли на 24,6%