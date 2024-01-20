Кому найбільше платитимуть у 2024 році: яких спеціалістів шукали роботодавці минулого року

OLX Робота зібрали дані щодо того, які вакансії мали найбільший попит та були найбільш оплачуваними у 2023 році. Виявилося, що будівельна сфера зараз є найбільш прибутковою.

Хто отримуватиме найбільші зарплати у 2024 році

Минулого року найбільш оплачуваною сферою виявилася будівельна, про це повідомили у пресслужбі OLX Робота, передає 24 Канал.

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На спеціалістів з цієї галузі протягом останніх років спостерігається високий попит. Водночас це одна зі сфер, де найбільше відчувається кадровий голод. Тому можемо передбачити, що високі зарплати для фахівців цієї галузі будуть спостерігатись і в наступному, 2024 році,

– написали в OLX.

Найбільші середні зарплати у 2023 році були у:

облицювальників – 49 290 гривень;

менеджерів з продажу – 40 877 гривень;

далекобійників – 41 595 гривень;

фасадник – 40 000 гривень;

штукатур – 35 600 гривень.

На які професії найчастіше шукали працівників

продавець – 136 тисяч оголошень;

водій – 85,3 тисячі оголошень;

кухар – 52,3 тисячі оголошень;

різнороб – 48,7 тисячі оголошень;

швачка і кравець – 37,4 тисячі оголошень;

продавець-консультант – 33,1 тисячі оголошень;

вантажник – 33,1 тисячі оголошень;

прибиральниця – 32,6 тисячі оголошень;

охоронець – 32,6 тисячі оголошень;

бариста – 28,1 тисячі оголошень.

Статистика сформована за даними з платформи OLX Робота за період січень – грудень 2023 року.