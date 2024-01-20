Хто отримуватиме найбільші зарплати у 2024 році

Минулого року найбільш оплачуваною сферою виявилася будівельна, про це повідомили у пресслужбі OLX Робота, передає 24 Канал.

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На спеціалістів з цієї галузі протягом останніх років спостерігається високий попит. Водночас це одна зі сфер, де найбільше відчувається кадровий голод. Тому можемо передбачити, що високі зарплати для фахівців цієї галузі будуть спостерігатись і в наступному, 2024 році,
– написали в OLX.

Найбільші середні зарплати у 2023 році були у:

  • облицювальників – 49 290 гривень;
  • менеджерів з продажу – 40 877 гривень;
  • далекобійників – 41 595 гривень;
  • фасадник – 40 000 гривень;
  • штукатур – 35 600 гривень.

На які професії найчастіше шукали працівників

  • продавець – 136 тисяч оголошень;
  • водій – 85,3 тисячі оголошень;
  • кухар – 52,3 тисячі оголошень;
  • різнороб – 48,7 тисячі оголошень;
  • швачка і кравець – 37,4 тисячі оголошень;
  • продавець-консультант – 33,1 тисячі оголошень;
  • вантажник – 33,1 тисячі оголошень;
  • прибиральниця – 32,6 тисячі оголошень;
  • охоронець – 32,6 тисячі оголошень;
  • бариста – 28,1 тисячі оголошень.