Хто отримуватиме найбільші зарплати у 2024 році
Минулого року найбільш оплачуваною сферою виявилася будівельна, про це повідомили у пресслужбі OLX Робота, передає 24 Канал.
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На спеціалістів з цієї галузі протягом останніх років спостерігається високий попит. Водночас це одна зі сфер, де найбільше відчувається кадровий голод. Тому можемо передбачити, що високі зарплати для фахівців цієї галузі будуть спостерігатись і в наступному, 2024 році,
– написали в OLX.
Найбільші середні зарплати у 2023 році були у:
- облицювальників – 49 290 гривень;
- менеджерів з продажу – 40 877 гривень;
- далекобійників – 41 595 гривень;
- фасадник – 40 000 гривень;
- штукатур – 35 600 гривень.
На які професії найчастіше шукали працівників
- продавець – 136 тисяч оголошень;
- водій – 85,3 тисячі оголошень;
- кухар – 52,3 тисячі оголошень;
- різнороб – 48,7 тисячі оголошень;
- швачка і кравець – 37,4 тисячі оголошень;
- продавець-консультант – 33,1 тисячі оголошень;
- вантажник – 33,1 тисячі оголошень;
- прибиральниця – 32,6 тисячі оголошень;
- охоронець – 32,6 тисячі оголошень;
- бариста – 28,1 тисячі оголошень.