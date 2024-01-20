Кто будет получать самые большие зарплаты в 2024 году
В прошлом году наиболее оплачиваемой сферой оказалась строительная, сообщили в пресс-службе OLX Работа. 24 Канал.
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На специалистов по этой отрасли в последние годы наблюдается высокий спрос. В то же время это одна из сфер, где больше всего ощущается кадровый голод. Поэтому можем предположить, что высокие зарплаты для специалистов этой отрасли будут наблюдаться и в следующем 2024 году.
– написали в OLX.
Самые средние зарплаты в 2023 году были в:
- облицовщиков – 49 290 гривен;
- менеджеров по продажам – 40 877 гривен;
- дальнобойщиков – 41 595 гривен;
- фасадщик – 40 000 гривен;
- штукатур – 35600 гривен.
На какие профессии чаще всего искали работников
- продавец – 136 тысяч объявлений;
- водитель – 85,3 тысячи объявлений;
- повар – 52,3 тысячи объявлений;
- разнорабочий – 48,7 тысячи объявлений;
- швея и портной – 37,4 тысячи объявлений;
- продавец-консультант – 33,1 тысячи объявлений;
- грузчик – 33,1 тысячи объявлений;
- уборщица – 32,6 тысячи объявлений;
- охранник – 32,6 тысячи объявлений;
- бариста – 28,1 тысячи объявлений.