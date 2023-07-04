В Україні посилюють правила поповнення банківських карток через термінали
Джерело:НБУ
З 1 серпня українці, щоб внести готівку на свою банківську картку, повинні будуть вказати свій номер телефону. Такі зміни ввело НБУ.
В Україні посилили правила ідентифікації
Тож з 1 серпня, коли люди поповнюватимуть банківські картки через термінал, їм потрібно буде пройти смс-ідентифікацію. У квитанції також повинен бути вказаним номер мобільного телефону платника.
Алгоритм дій з внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) наступний:
- ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;
- отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);
- ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;
- отримати квитанцію.
Проте вимоги не поширюватимуться на інші фінансові операції, наприклад:
- сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);
- оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);
- оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);
- оплата маршрутних пасажирських перевезень;
- поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;
- сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.
Влада планує обмежити ставки за мікрокредитами
За словами Данила Гетманцева нині фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.
Загалом у Раді хочуть ввести такі зміни:
- обмежити денну процентну ставку за споживчим кредитом до 1% у день, від загального розміру кредиту (приблизно 350% річних);
- заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит;
- заборонити встановлювати у договорі про споживчий кредит умову про продовження в односторонньому порядку строку користування кредитом;
- зобов'язати кредитодавця передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів незалежно від суми кредиту до бюро кредитних історій.