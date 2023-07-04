В Україні посилили правила ідентифікації

Тож з 1 серпня, коли люди поповнюватимуть банківські картки через термінал, їм потрібно буде пройти смс-ідентифікацію. У квитанції також повинен бути вказаним номер мобільного телефону платника.

Алгоритм дій з унесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) наступний:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Нагадаємо! Такі вимоги стосуються операцій з внесенням готівки для її зарахування на рахунки за допомогою ПТКС.

Проте вимоги не поширюватимуться на інші фінансові операції, наприклад:

сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Влада планує обмежити ставки за мікрокредитами

За словами Данила Гетманцева нині фіксуються надвисокі ціни на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% на день, а середня номінальна річна процентна ставка - більше 1 000% річних.

Загалом у Раді хочуть ввести такі зміни: