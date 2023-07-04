В Украине ужесточаются правила пополнения банковских карт через терминалы

С 1 августа украинцы, чтобы внести наличные деньги на свою банковскую карту, должны будут указать свой номер телефона. Такие изменения ввел НБУ.

В Украине ужесточены правила идентификации

Так что с 1 августа, когда люди будут пополнять банковские карты через терминал, им нужно будет пройти смс-идентификацию. В квитанции также должен быть указан номер мобильного телефона плательщика.

Алгоритм действий по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) следующий:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;

получить на этот номер одноразовый пароль (с помощью сообщения или телефонного вызова);

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;

получить квитанцию.

Такие требования касаются операций с внесением наличных денег для их зачисления на счета с помощью ПТКС.

Однако требования не будут распространяться на другие финансовые операции, например:

оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);

оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);

оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);

оплата маршрутных пассажирских перевозок;

пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;

уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.

Власти планируют ограничить ставки по микрокредитам

По словам Даниила Гетманцева, ныне фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1 000% годовых.

В целом, в Раде хотят ввести следующие изменения: