В Украине ужесточаются правила пополнения банковских карт через терминалы
Источник:НБУ
С 1 августа украинцы, чтобы внести наличные деньги на свою банковскую карту, должны будут указать свой номер телефона. Такие изменения ввел НБУ.
В Украине ужесточены правила идентификации
Так что с 1 августа, когда люди будут пополнять банковские карты через терминал, им нужно будет пройти смс-идентификацию. В квитанции также должен быть указан номер мобильного телефона плательщика.
Алгоритм действий по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) следующий:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС;
- получить на этот номер одноразовый пароль (с помощью сообщения или телефонного вызова);
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;
- получить квитанцию.
Однако требования не будут распространяться на другие финансовые операции, например:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные);
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок;
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте;
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет.
Власти планируют ограничить ставки по микрокредитам
По словам Даниила Гетманцева, ныне фиксируются сверхвысокие цены на рынке микрокредитования: дневная номинальная ставка может достигать 5% в день, а средняя номинальная годовая процентная ставка – более 1 000% годовых.
В целом, в Раде хотят ввести следующие изменения:
- ограничить дневную процентную ставку по потребительскому кредиту до 1% в день от общего размера кредита (примерно 350% годовых);
- запретить кредитодателю и новому кредитору потребовать уплаты каких-либо платежей, не указанных в договоре о потребительском кредите;
- запретить устанавливать в договоре о потребительском кредите условие о продлении в одностороннем порядке срока использования кредита;
- обязать кредитодателя передавать информацию по всем потребительским кредитам независимо от суммы кредита в бюро кредитных историй.