Неординарне рішення: в одному з міст Росії населення самостійно "закриватиме" діру в бюджеті

Влада Петропавловська-Камчатського регіону оголосила про початок збору з мешканців та компаній. Йдеться про "добровільні внески" для поповнення міського бюджету.

Що вигадали у Росії для поповнення бюджету?

Відповідну постанову опубліковано на сайті міської адміністрації, пише 24 Канал з посиланням на російське медіа "The Moscow Times".

Читайте також Росія втрачає на експорті: українські дрони змусили Казахстан піти в обхід Москви

Згідно з документом, розмір пожертв "не обмежений".

Але кошти приймаються лише у безготівковій формі.

Переказ оформлюється договором, а гроші надходять безпосередньо до бюджету.

Під час перерахування має бути зазначена мета, на яку можна витратити кошти. Змінити її можна лише за згодою жертводавця. Якщо використати гроші не вдалося або такої мети більше немає, то вони повернуться на рахунок, з якого були надіслані.

Зверніть увагу! Контролем використання коштів адміністрація Петропавловська-Камчатського збирається займатися самостійно. Документ набув чинності 8 грудня.

Проти такої ініціативи виступили в Російській комуністичній партії. У своєму пості вони зазначили, що влада намагається перекласти свої обов’язки на громадян, які й так сплачують податки.

Сьогодні — донати на благоустрій. Завтра – "добровільні внески" у школи та поліклініки. Післязавтра – нові побори під виглядом громадської ініціативи. Місто не будується на благодійності населення. Місто будується на суспільній власності, плановому розподілі ресурсів і справжньому народному контролі

– йдеться у дописі.

The Moscow Times пише, що раніше аналітики підрахували – понад половина російських регіонів (56) зіткнулися з дефіцитом бюджету. За підсумками січня – вересня сукупний показник (без урахування муніципалітетів) становив 169,2 мільярдів рублів.

Причиною стало зростання видатків на 14,6% рік до року при збільшенні доходів на 6,9% – до 16 трильйонів рублів.

Що ще відомо про економічну ситуацію у Росії?