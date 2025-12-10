Неординарное решение: в одном из городов России население самостоятельно будет "закрывать" дыру в бюджете

Власти Петропавловска-Камчатского региона объявили о начале сбора с жителей и компаний. Речь идет о "добровольных взносах" для пополнения городского бюджета.

Что придумали в России для пополнения бюджета?

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".

Согласно документу, размер пожертвований "не ограничен".

Но средства принимаются только в безналичной форме.

Перевод оформляется договором, а деньги поступают непосредственно в бюджет.

При перечислении должна быть указана цель, на которую можно потратить средства. Изменить ее можно только с согласия жертвователя. Если использовать деньги не удалось или такой цели больше нет, то они вернутся на счет, с которого были направлены.

Обратите внимание! Контролем использования средств администрация Петропавловска-Камчатского собирается заниматься самостоятельно. Документ вступил в силу 8 декабря.

Против такой инициативы выступили в Российской коммунистической партии. В своем посте они отметили, что власти пытаются переложить свои обязанности на граждан, которые и так платят налоги.

Сегодня - донаты на благоустройство. Завтра – "добровольные взносы" в школы и поликлиники. Послезавтра – новые поборы под видом общественной инициативы. Город не строится на благотворительности населения. Город строится на общественной собственности, плановом распределении ресурсов и настоящем народном контроле

– говорится в заметке.

The Moscow Times пишет, что ранее аналитики подсчитали – более половины российских регионов (56) столкнулись с дефицитом бюджета. По итогам января – сентября совокупный показатель (без учета муниципалитетов) составил 169,2 миллиардов рублей.

Причиной стал рост расходов на 14,6% год к году при увеличении доходов на 6,9% – до 16 триллионов рублей.

