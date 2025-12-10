Неординарное решение: в одном из городов России население самостоятельно будет "закрывать" дыру в бюджете
- Жители российского региона смогут делать добровольные взносы для пополнения городского бюджета бюджет.
- Инициатива вызвала критику со стороны Российской коммунистической партии, которая считает, что власть пытается переложить свои обязанности на граждан.
Власти Петропавловска-Камчатского региона объявили о начале сбора с жителей и компаний. Речь идет о "добровольных взносах" для пополнения городского бюджета.
Что придумали в России для пополнения бюджета?
Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".
- Согласно документу, размер пожертвований "не ограничен".
- Но средства принимаются только в безналичной форме.
- Перевод оформляется договором, а деньги поступают непосредственно в бюджет.
При перечислении должна быть указана цель, на которую можно потратить средства. Изменить ее можно только с согласия жертвователя. Если использовать деньги не удалось или такой цели больше нет, то они вернутся на счет, с которого были направлены.
Обратите внимание! Контролем использования средств администрация Петропавловска-Камчатского собирается заниматься самостоятельно. Документ вступил в силу 8 декабря.
Против такой инициативы выступили в Российской коммунистической партии. В своем посте они отметили, что власти пытаются переложить свои обязанности на граждан, которые и так платят налоги.
Сегодня - донаты на благоустройство. Завтра – "добровольные взносы" в школы и поликлиники. Послезавтра – новые поборы под видом общественной инициативы. Город не строится на благотворительности населения. Город строится на общественной собственности, плановом распределении ресурсов и настоящем народном контроле
– говорится в заметке.
The Moscow Times пишет, что ранее аналитики подсчитали – более половины российских регионов (56) столкнулись с дефицитом бюджета. По итогам января – сентября совокупный показатель (без учета муниципалитетов) составил 169,2 миллиардов рублей.
Причиной стал рост расходов на 14,6% год к году при увеличении доходов на 6,9% – до 16 триллионов рублей.
Что еще известно об экономической ситуации в России?
- Россия имеет худшее состояние экономики, чем демонстрирует Владимир Путин. Своими заявлениями российский президент пытается повлиять на ход мирных переговоров по Украине.
- В частности Москва нацелена собрать с россиян как можно больше налогов. Кремль стремится пополнить дефицитный бюджетный "из кармана" населения.
- В то же время жители России начинают экономить на еде. На фоне этого производство пищи в государстве снижается.